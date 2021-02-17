Erdoğan: "Restoran, kafe, kıraathane ve benzeri esnafımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır."

Son Dakika › Güncel › Erdoğan: 'Restoran, kafe, kıraathane ve benzeri esnafımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.' - Son Dakika

Son Dakika! Merkez Bankası yüzde 17 olan faiz oranını sabit tuttu

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