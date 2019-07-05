Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(Reyhanlı'daki patlama) Araçta bomba olduğu belli, onun patlaması neticesinde İçişleri...
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Erdoğan: "(Reyhanlı'daki patlama) Araçta bomba olduğu belli, onun patlaması neticesinde İçişleri...

1 saat önce

Erdoğan: "(Reyhanlı'daki patlama) Araçta bomba olduğu belli, onun patlaması neticesinde İçişleri Bakanımın verdiği bilgiye göre 3'ü de ölmüş."

Erdoğan:
Erdoğan: "( Reyhanlı'daki patlama) Araçta bomba olduğu belli, onun patlaması neticesinde İçişleri Bakanımın verdiği bilgiye göre 3'ü de ölmüş."
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:12 Kaynak: AA
reyhanlı, Güncel
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