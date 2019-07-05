Erdoğan: "(Reyhanlı'daki patlama) Araçta bomba olduğu belli, onun patlaması neticesinde İçişleri...
1 saat önce
Erdoğan: "(Reyhanlı'daki patlama) Araçta bomba olduğu belli, onun patlaması neticesinde İçişleri Bakanımın verdiği bilgiye göre 3'ü de ölmüş."
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:12 Kaynak: AA
Erdoğan: "( Reyhanlı
'daki patlama) Araçta bomba olduğu belli, onun patlaması neticesinde İçişleri Bakanımın verdiği bilgiye göre 3'ü de ölmüş."
Reyhanlı'daki patlamayla ilgili Erdoğan'dan açıklama: Araçta bomba olduğu belli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti'den ayrılanlar tarih oldu
Genoa, Sinan Gümüş transferini resmen açıkladı
"Lince razıyım" diyen Berna Laçin, tartışmanın fitilini ateşledi