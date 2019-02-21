Erdoğan: "(Riskli Yapıların Tahliyesi) Bu Konuda Halkımdan Destek Bekliyorum.
1 saat önce
Erdoğan: "(Riskli yapıların tahliyesi) Bu konuda halkımdan destek bekliyorum.
Erdoğan: "(Riskli yapıların tahliyesi) Bu konuda halkımdan destek bekliyorum. Çünkü ben vatandaşımı, milletimi seviyorum. Bu adımı atmamız lazım."
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 06:46 Kaynak: AA
Fenerbahçe'nin Eski Hocası Koeman, Umman Milli Takımının Başına Geçti
Finike Portakalı Dalında Alıcı Buluyor
Ülkü Ocakları Başkanı, Metin Uca'yı Tehdit Etti: Diz Çökmek Nedir Anlatacağım!
Ünlü Gazeteci Ahmet Ercanlar, Hürriyet'ten İstifa Etti!