Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(Riskli Yapıların Tahliyesi) Bu Konuda Halkımdan Destek Bekliyorum.

Erdoğan: "(Riskli Yapıların Tahliyesi) Bu Konuda Halkımdan Destek Bekliyorum.

1 saat önce

Erdoğan: "(Riskli yapıların tahliyesi) Bu konuda halkımdan destek bekliyorum.

Erdoğan:
Erdoğan: "(Riskli yapıların tahliyesi) Bu konuda halkımdan destek bekliyorum. Çünkü ben vatandaşımı, milletimi seviyorum. Bu adımı atmamız lazım."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 06:46 Kaynak: AA

Politika
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