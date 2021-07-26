Erdoğan: Rize, Artvin ve Düzce'de gereken adımları atmaya devam ediyoruz - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, " Rize, Artvin ve Düzce illerimizde meydana gelen sel felaketinin yol açtığı yıkımı ortadan kaldırmak, yaraları sarmak için gereken tüm adımları atmaya devam ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Rize, Artvin ve Düzce'de meydana gelen sel felaketinin yol açtığı yıkımı ortadan kaldırmak, yaraları sarmak için gereken tüm adımları atmaya devam ettiklerini belirtti. Emek veren ilgili tüm kurum ve çalışanlara teşekkür eden Erdoğan, "Başta afet bölgelerindeki vatandaşlarımız olmak üzere aziz milletimize tekrar geçmiş olsun dileklerimi ifade ediyor, afet sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

Erdoğan, bu yerlerde vergi, SGK prim ve esnaf kredi geri ödemelerinin erteleneceğini, eşya, iş yeri ve araç zararları için destek sağlanacağını kaydetti.