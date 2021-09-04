Erdoğan Rize'de konuştu: Geçmişte şahit olduğumuz rant hırsına müsaade etmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'de Karadeniz Bölgesi'nde geçtiğimiz aylarda yaşanan sel felaketlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Karadeniz'de "rant hırsına dayalı hoyratlıkların yeniden yaşanmasına" izin vermeyeceklerini söyledi.

Rize'de Salarha Tüneli açılış töreninde konuşan Erdoğan , "Geçmişte şahit olduğumuz rant hırsına, cehalete, bencilliğe dayalı hoyratlıkların tekrar yaşanmasına asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Erdoğan, deprem, sel ve toprak kaymasının iklim ve coğrafi yapısı sebebiyle "adeta Türkiye'nin kaderi olduğu" yorumunda bulundu.

İklim değişikliğinin Karadeniz Bölgesi'nde etkisini gösterdiğine dikkat çeken Erdoğan, "Bunun için hem toprağımıza, yeşilimize, suyumuza, hem denizimize ve de insanımıza sahip çıkacağız" dedi.

Erdoğan, " Antalya ve Muğla gibi orman yangınlarının, Kastamonu ve Sinop gibi sellerin ciddi tahribata, can ve mal kaybına yol açtığı yerlerde de yaraları sarıyoruz. İnşallah yakında bu bölgelere tekrar gelip çalışmaları yerinde göreceğim" diye konuştu.

Temmuz ayında Rize'de yoğun yağış sonrası sel felaketleri meydana gelmiş ,6 kişi hayatını kaybetmişti.

Rize'de sel ve heyelandan etkilenen alanlar Afet Bölgesi ilan edilmişti.

Karadeniz Bölgesi'nde geçen ay da Kastamonu, Sinop, Bartın başta olmak üzere pek çok ilde sel felaketleri meydana gelmişti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sel felaketlerinde 80'den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

Erdoğan: Bay Kemal'e sesleniyorum, dikili bir ağacınız yok

Türkiye'nin ardı ardına "siyasi, sosyal, ekonomik saldırı dalgasına" maruz kaldığını sözleyen Erdoğan, salgın ve doğal afetlerle "büyük imtihanlar" geçirdiklerini ifade etti.

Erdoğan, "Bunca musibetin teki bile başka bir ülkede yaşansa veya geçmişte bizim başımıza gelseydi emin olun, ortaya çıkacak krizin altından bunlar kalkamazdı ama Allah'ın lütfuyla biz kalktık. Şimdi bütün bu felaketleri bir an önce inşallah temizleyerek yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenen Erdoğan, "Bay Kemal'e ve CHP'nin tabanına sesleniyorum, gelin de Rize'yi görün. Dikili bir ağacınız yok, ağacınız. 'Bu ülkeye 19 yılda ne yaptınız?' diyenlerin içlerindeki fitneyi, fesadı, kötü niyeti elbette biliyoruz diye konuştu.