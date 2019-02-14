Son Dakika Haberleri: Erdoğan-Ruhani Görüşmesi

Erdoğan-Ruhani Görüşmesi

34 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin, Suriye konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi öncesi baş başa görüşmesi başladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin, Suriye konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi öncesi baş başa görüşmesi başladı.

Sanatoryum Rus'taki görüşme basına kapalı devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 01:56 Kaynak: AA

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