Erdoğan-Ruhani Görüşmesi
34 dakika önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin, Suriye konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi öncesi baş başa görüşmesi başladı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin, Suriye konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi öncesi baş başa görüşmesi başladı.
Sanatoryum Rus'taki görüşme basına kapalı devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 01:56 Kaynak: AA
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