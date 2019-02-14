Son Dakika Haberleri: Erdoğan - Ruhani Görüşmesi Başladı

Erdoğan - Ruhani Görüşmesi Başladı

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran ve Rusya liderleriyle Suriye konulu Üçlü Zirve Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Soçi'de toplantı öncesi İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya geldi.

Erdoğan - Ruhani Görüşmesi Başladı, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran ve Rusya liderleriyle Suriye konulu Üçlü Zirve Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Soçi'de toplantı öncesi İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Üçlü Zirve öncesi Sanatoryum Rus'ta bir araya geldi. Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir hazır bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de baş başa görüşecek olan Erdoğan, görüşmenin ardından Suriye konulu Dördüncü Üçlü Zirve Toplantısı'na katılacak. Zirvede, Astana platformunun Suriye ihtilafına kalıcı çözüm bulması için sahada ve siyasi süreçte yürüttüğü ortak çabaların değerlendirileceği ifade edildi. Liderler Zirve Toplantısı'nın ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Ruhani daha sonra çalışma yemeğine katılacak.

(Erhan Altıparmak/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 01:26 Kaynak: İHA

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