Son Dakika › Güncel › Erdoğan-Ruhani görüşmesinde, İdlib başta olmak üzere bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler ele... - Son Dakika
Erdoğan-Ruhani görüşmesinde, İdlib başta olmak üzere bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler ele...
26 dakika önce
Erdoğan-Ruhani görüşmesinde, İdlib başta olmak üzere bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler ele alındı.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 07:22 Kaynak: AA
Erdoğan-Ruhani görüşmesinde, İdlib başta olmak üzere bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler ele alındı.
Son Dakika Son dakika: TSK'nin düzenlediği misilleme saldırılarında rejimin 2 generali ve 1 albay öldürüldü İdlib'de şehit düşen Tolga Can Yılmaz'ın eğitiminden son görüntüleri ortaya çıktı İdlib'de askerlerimizin şehit edildiği yer ilk kez görüntülendi İnsan kaçakçısı: Allah'ın izniyle mültecilerin hepsini karşıya geçireceğiz