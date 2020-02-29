Erdoğan-Ruhani görüşmesinde, İdlib başta olmak üzere bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler ele... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan-Ruhani görüşmesinde, İdlib başta olmak üzere bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler ele... - Son Dakika

Erdoğan-Ruhani görüşmesinde, İdlib başta olmak üzere bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler ele...

26 dakika önce

Erdoğan-Ruhani görüşmesinde, İdlib başta olmak üzere bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler ele alındı.

Erdoğan-Ruhani görüşmesinde, İdlib başta olmak üzere bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler ele..., System.String[]

Erdoğan-Ruhani görüşmesinde, İdlib başta olmak üzere bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler ele alındı.

İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 07:22 Kaynak: AA
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