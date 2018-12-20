Son Dakika Haberleri: Erdoğan, Ruhani'nin Ziyaretinin Tercihli Ticaret Anlaşması'nın Genişletilmesi Müzakerelerinde Bir...

Erdoğan, Ruhani'nin Ziyaretinin Tercihli Ticaret Anlaşması'nın Genişletilmesi Müzakerelerinde Bir...

13 saat önce

Erdoğan, Ruhani'nin ziyaretinin Tercihli Ticaret Anlaşması'nın genişletilmesi müzakerelerinde bir dönüm noktası teşkil edeceğini bildirdi.

Erdoğan, Ruhani'nin Ziyaretinin Tercihli Ticaret Anlaşması'nın Genişletilmesi Müzakerelerinde Bir..., System.String[]
Erdoğan, Ruhani'nin ziyaretinin Tercihli Ticaret Anlaşması'nın genişletilmesi müzakerelerinde bir dönüm noktası teşkil edeceğini bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 05:47 Kaynak: AA

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