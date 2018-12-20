Erdoğan, Ruhani'nin Ziyaretinin Tercihli Ticaret Anlaşması'nın Genişletilmesi Müzakerelerinde Bir...
13 saat önce
Erdoğan, Ruhani'nin ziyaretinin Tercihli Ticaret Anlaşması'nın genişletilmesi müzakerelerinde bir dönüm noktası teşkil edeceğini bildirdi.
Erdoğan, Ruhani'nin ziyaretinin Tercihli Ticaret Anlaşması'nın genişletilmesi müzakerelerinde bir dönüm noktası teşkil edeceğini bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 05:47 Kaynak: AA
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