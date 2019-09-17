Son Dakika Haberleri: Erdoğan, ruhani ve putin'e incir ikram etti
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Erdoğan, ruhani ve putin'e incir ikram etti

1 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 'Üçlü Zirve Toplantısı' için Ankara'ya gelen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Putin'e, Aydın yöresi inciri ikram etti.

Erdoğan, ruhani ve putin'e incir ikram etti, System.String[]
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 'Üçlü Zirve Toplantısı' için Ankara'ya gelen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Putin'e, Aydın yöresi inciri ikram etti.
'Türkiye-Rusya Federasyonu-İran Üçlü Zirvesi', Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla dün Ankara'da gerçekleştirildi. Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Suriye konulu zirve sonrası 3 lider bir süre sohbet etti. Sohbet sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ruhani ve Putin'e, Aydın yöresi inciri ikram ettiği öğrenildi.


Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı, Ankara, Politika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 03:41 Kaynak: DHA
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