Erdoğan, ruhani ve putin'e incir ikram etti
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 'Üçlü Zirve Toplantısı' için Ankara'ya gelen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Putin'e, Aydın yöresi inciri ikram etti.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 03:41 Kaynak: DHA
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
, 'Üçlü Zirve Toplantısı' için Ankara
'ya gelen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
ve Rusya
Devlet Başkanı Putin'e, Aydın
yöresi inciri ikram etti.
'Türkiye-Rusya Federasyonu-İran Üçlü Zirvesi', Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin
'in katılımıyla dün Ankara'da gerçekleştirildi. Çankaya Köşkü
'nde düzenlenen Suriye
konulu zirve sonrası 3 lider bir süre sohbet etti. Sohbet sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ruhani ve Putin'e, Aydın yöresi inciri ikram ettiği öğrenildi.
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