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Erdoğan: "(Ruslarla) Generallerimiz sık sık görüşmeleri yapıyorlar.
6 saat önce
Erdoğan: "(Ruslarla) Generallerimiz sık sık görüşmeleri yapıyorlar.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 09:56 Kaynak: AA
Erdoğan: "(Ruslarla) Generallerimiz sık sık görüşmeleri yapıyorlar. Bu görüşmelere dayalı olarak da operasyonlarımızı sürdürüyoruz."
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