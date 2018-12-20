Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Rusya, Ankara, Tahran'ın Ardından Şimdi Dördüncü Zirveyle Yolculuğumuza Devam Edeceğiz.

Erdoğan: "Rusya, Ankara, Tahran'ın Ardından Şimdi Dördüncü Zirveyle Yolculuğumuza Devam Edeceğiz.

13 saat önce

Erdoğan: "Rusya, Ankara, Tahran'ın ardından şimdi dördüncü zirveyle yolculuğumuza devam edeceğiz.

Erdoğan:
Erdoğan: "Rusya, Ankara, Tahran'ın ardından şimdi dördüncü zirveyle yolculuğumuza devam edeceğiz. Çünkü bölgenin güvenliğini sağlamamız gerekiyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 05:51 Kaynak: AA

Ankara, Tahran, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milyonlarca Vatandaşı İlgilendiren 7 Fırsat İçin Son 10 Gün! Kaçıran Çok Üzülecek Ankaragücü ve Gençlerbirliği'nin Maçlarını Oynayacağı Eryaman Stadı, İkinci Yarıya Hazır Hale Gelecek

Askerlerini Suriye'den Çekme Kararı Alan ABD, Hava Saldırılarına da Son Verecek 14 Erkekle Fuhuş Yaparken Yakalanan 3 Kadından Birinde HIV Virüsü Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2018 06:56:25. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Rusya, Ankara, Tahran'ın Ardından Şimdi Dördüncü Zirveyle Yolculuğumuza Devam Edeceğiz.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]