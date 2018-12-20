Erdoğan: "Rusya, Ankara, Tahran'ın Ardından Şimdi Dördüncü Zirveyle Yolculuğumuza Devam Edeceğiz.
13 saat önce
Erdoğan: "Rusya, Ankara, Tahran'ın ardından şimdi dördüncü zirveyle yolculuğumuza devam edeceğiz.
Erdoğan: "Rusya, Ankara, Tahran'ın ardından şimdi dördüncü zirveyle yolculuğumuza devam edeceğiz. Çünkü bölgenin güvenliğini sağlamamız gerekiyor."
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 05:51 Kaynak: AA
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