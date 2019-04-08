Erdoğan: "(Rusya'dan S-400 Alımı ) Bir Şeyin Akdini, Sözleşmesini Yapmışsak,bu İş Bitmiştir.
12 dakika önce
Erdoğan: "(Rusya'dan S-400 alımı ) Bir şeyin akdini, sözleşmesini yapmışsak,bu iş bitmiştir.
Erdoğan: "( Rusya
'dan S-400 alımı ) Bir şeyin akdini, sözleşmesini yapmışsak,bu iş bitmiştir. Bu bizim egemenlik hakkımızdır,bu bizim tasarrufumuzdur."
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 08:09 Kaynak: AA
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