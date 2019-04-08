Erdoğan: "(Rusya'dan S-400 Alımı ) Bir Şeyin Akdini, Sözleşmesini Yapmışsak, Bu İş Bitmiştir"
1 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Sarayı'nda Türk-Rus İş Dünyası Temsilcileri Toplantısı sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 08:57 Kaynak: AA
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