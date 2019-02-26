Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 'Suriye'deki Kürt Güçler' Açıklaması) Sayın...

Erdoğan: "(Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 'Suriye'deki Kürt Güçler' Açıklaması) Sayın...

42 dakika önce

Erdoğan: "(Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 'Suriye'deki Kürt güçler' açıklaması) Sayın Lavrov'un tespiti yanlış bir tespittir.

Erdoğan:
Erdoğan: " (Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 'Suriye'deki Kürt güçler' açıklaması) Sayın Lavrov'un tespiti yanlış bir tespittir. Bunu kendisine de müteaddit defalar söylediğimiz halde bunu söylemesi yanlış olmuştur."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:43 Kaynak: AA

Suriye, Dışişleri Bakanı, Sergey Lavrov, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hatay'da Düşen Suriye Savaş Uçağının Pilotuna Beraat İran Lideri Ruhani, Dışişleri Bakanı Zarif'in İstifasını Kabul Etmedi

İstanbul'da Metro İstasyonunda Polisleri Alarma Geçiren İhbar Asılsız Çıktı Erdoğan'dan Yeni Askerlik İçin Tarih Verdi: Nisan'da Kanunlaştıracağız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 00:25:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 'Suriye'deki Kürt Güçler' Açıklaması) Sayın...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]