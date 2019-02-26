Erdoğan: "(Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 'Suriye'deki Kürt Güçler' Açıklaması) Sayın...
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Erdoğan: "(Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 'Suriye'deki Kürt güçler' açıklaması) Sayın Lavrov'un tespiti yanlış bir tespittir.
Erdoğan: " (Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
'un 'Suriye
'deki Kürt güçler' açıklaması) Sayın Lavrov'un tespiti yanlış bir tespittir. Bunu kendisine de müteaddit defalar söylediğimiz halde bunu söylemesi yanlış olmuştur."
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:43 Kaynak: AA
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