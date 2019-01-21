Son Dakika Haberleri: Erdoğan, Rusya Federasyonu'nu Ziyaret Edecek

Erdoğan, Rusya Federasyonu'nu Ziyaret Edecek

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Ocak Çarşamba günü Rusya Federasyonu'na çalışma ziyaretinde bulunacak.

Erdoğan, Rusya Federasyonu'nu Ziyaret Edecek, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Ocak Çarşamba günü Rusya Federasyonu'na çalışma ziyaretinde bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rusya Federasyonu'na çarşamba günü yapılacak günübirlik çalışma ziyaretinde Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelecek.

Moskova'da, iki ülkenin ilgili bakan ve yetkililerinin katılımıyla heyetler arası görüşmenin yapılmasının öngörüldüğü ziyaret çerçevesinde, Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra Suriye başta olmak üzere, bazı bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunulacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 07:54 Kaynak: AA

Rusya Federasyonu, Güncel
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