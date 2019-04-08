Erdoğan: "(Rusya İle) Bir Diğer Çok Önemli Adım da Şu Anda Bölgedeki Terör Eylemlerine Karşı...
1 saat önce
Erdoğan: "(Rusya ile) Bir diğer çok önemli adım da şu anda bölgedeki terör eylemlerine karşı birlikte dayanışma halinde attığımız adımlardır.
Erdoğan: "(Rusya ile) Bir diğer çok önemli adım da şu anda bölgedeki terör eylemlerine karşı birlikte dayanışma halinde attığımız adımlardır."
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 02:17 Kaynak: AA
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