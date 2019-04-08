Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Rusya ile Müşterek Anlayış Temelinde Milli Güvenliğimize Kasteden Terör Odaklarını...

Erdoğan: "Rusya ile Müşterek Anlayış Temelinde Milli Güvenliğimize Kasteden Terör Odaklarını...

37 dakika önce

Erdoğan: "Rusya ile müşterek anlayış temelinde milli güvenliğimize kasteden terör odaklarını Suriye'den söküp atmakta kararlıyız."

Erdoğan:
Erdoğan: "Rusya ile müşterek anlayış temelinde milli güvenliğimize kasteden terör odaklarını Suriye'den söküp atmakta kararlıyız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 07:47 Kaynak: AA

Suriye, Güncel
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