Erdoğan: "Rusya ile Müşterek Anlayış Temelinde Milli Güvenliğimize Kasteden Terör Odaklarını...
37 dakika önce
Erdoğan: "Rusya ile müşterek anlayış temelinde milli güvenliğimize kasteden terör odaklarını Suriye'den söküp atmakta kararlıyız."
Erdoğan: "Rusya
ile müşterek anlayış temelinde milli güvenliğimize kasteden terör odaklarını Suriye
'den söküp atmakta kararlıyız."
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 07:47 Kaynak: AA
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