Erdoğan: "Rusya'nın Ukrayna Harekatı Kabul Edilemez" - Son Dakika
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Erdoğan: "Rusya'nın Ukrayna Harekatı Kabul Edilemez"

25.02.2022 09:44

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güvenlik zirvesi sonrasında Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik harekatı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güvenlik zirvesi sonrasında Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik harekatı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, "Rusya'nın başlattığı askeri harekatı kabul edilemez buluyoruz ve reddediyoruz. Bu adım bölgedeki istikrara yönelik ağır darbedir. Türkiye'nin Ukrayna'nın verdiği toprak bütünlüğünü mücadelesini destekliyoruz, bunu az önce telefonla görüştüğüm Zelenski'ye de ilettim. MİNKS mutabakatı kapsamında uluslararası hukuka uygun anlaşmalara geri dönülmesi gerekmektedir, bunu da dün görüştüğüm Putin'e iletmiştim" şeklinde konuştu

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

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SON DAKİKA: Erdoğan: "Rusya'nın Ukrayna Harekatı Kabul Edilemez" - Son Dakika
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