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Erdoğan: "Rusya, rejim güçlerine en üst düzeyde destek veriyor.
6 saat önce
Erdoğan: "Rusya, rejim güçlerine en üst düzeyde destek veriyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 09:54 Kaynak: AA
Erdoğan: " Rusya, rejim güçlerine en üst düzeyde destek veriyor. İnkar etseler de bu tespit bizde. Bu mücadelenin içinde olmaya mecbur değil mahkumuz."
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