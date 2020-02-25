Erdoğan: "Rusya, rejim güçlerine en üst düzeyde destek veriyor. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Rusya, rejim güçlerine en üst düzeyde destek veriyor. - Son Dakika

Erdoğan: "Rusya, rejim güçlerine en üst düzeyde destek veriyor.

6 saat önce

Erdoğan: "Rusya, rejim güçlerine en üst düzeyde destek veriyor.

Erdoğan:

Erdoğan: " Rusya, rejim güçlerine en üst düzeyde destek veriyor. İnkar etseler de bu tespit bizde. Bu mücadelenin içinde olmaya mecbur değil mahkumuz."

Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 09:54 Kaynak: AA
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