Erdoğan Rusya'ya gidiyor: Putin ile görüşmenin ana gündem maddesi İdlib

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Rusya'nın başkenti Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştirecek.

İki liderin ana gündem maddesinin Suriye ordusunun operasyonlarını yoğunlaştırdığı İdlib vilayeti olması bekleniyor.

İdlib'de son durum ne?

Suriye ordusu, Rus hava desteği ve İran destekli Şii milislerin de katılımıyla son haftalarda yoğunlaştırmış durumda.

Geçen hafta İdlib'in güneyinde yer alan Han Şeyhun kasabasındaki Türkiye destekli silahlı muhalifler yoğun operasyonlar ve hava saldırılarının sonucunda geri çekilmiş, stratejik önemdeki kasabanın kontrolü Suriye ordusunun eline geçmişti.

Türkiye'nin İdlib'de bulunan 12 gözlem noktasından birisi olan Morek gözlem noktası da Suriye ordusunun son ilerleyişinin ardından, çevrelenmiş oldu.

Ancak Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın geçen hafta bir açıklama yapmış ve ifade etmişti.

İdlib'de çatışmaların artmasıyla birlikte binlerce sivilin Türkiye sınırına doğru ilerlediği yönünde haberler de gelmeye başlamış durumda.

Geçen hafta Reuters haber ajansında yer alan habere göre, . Sadece dört gün içinde sınıra giden sivil sayısının 60 bin civarında olduğunu aktaran ajans, sivilleri taşıyan araç akışının sürdüğünü ifade etmişti.

Türkiye Rusya'dan ne talep ediyor?

Geçen hafta İdlib'e yönelik operasyonların şiddetlenmesinin ardından Ankara'dan yapılan açıklamalarda Rusya'nın devreye girmesi ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Soçi'de Türkiye, Rusya, İran'ın üzerinde uzlaştığı yol haritasına uyması yönünde baskı uygulaması gerektiği yönünde çağrılar yapıldı.

Geçen hafta Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı bir konvoyun da hedef alınması üzerine Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşmüş ve ardından da "Rejimin saldırılarını durdurma sorumluluğu komşumuz Rusya'nındır" açıklaması yapılmıştı.

Ankara'dan gelen mesajlarda Rusya ve İran'a İdlib'in siyasi çözüm açısından önemli olduğu vurgusu da yapılmıştı.

Bugünkü Erdoğan - Putin görüşmesinde de bu konuların gündeme gelmesi bekleniyor.

Rusya İdlib konusunda ne diyor?

Suriye ordusunun İdlib operasyonlarına hava desteği sağlayan Rusya, kara harekatında da Rus askerlerinin danışman olarak görev yaptığını açıklamıştı.

Suriye ordusunun operasyonlarının İdlib bölgesinden açılan taciz ateşleri sonucunda şekillendiğini ifade eden Kremlin yönetimi, son gelişmelerin anlaşmaları ihlal etmediğini söyledi.

Dün bir açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ', Türkiye'ye İdlib'de ortak devriye çalışması yürütülmesini önerdiklerini ancak henüz bir anlaşma sağlanamadığını' söyledi.

Türkiye ise silahlı muhaliflerin Suriye ordusuna ve Rus askeri pozisyonlarına yönelik taciz ateşi açtığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını söylüyor.