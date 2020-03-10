Erdoğan: "(Rusya Zirvesindeki görüntüler) Türkiye ve Rusya ilişkileri bu tür medyatik... - Son Dakika
Son Dakika Politika Erdoğan: '(Rusya Zirvesindeki görüntüler) Türkiye ve Rusya ilişkileri bu tür medyatik... - Son Dakika

Erdoğan: "(Rusya Zirvesindeki görüntüler) Türkiye ve Rusya ilişkileri bu tür medyatik...

6 saat önce

Erdoğan: "(Rusya Zirvesindeki görüntüler) Türkiye ve Rusya ilişkileri bu tür medyatik manipülasyonlara kurban edilemez."

Erdoğan:

Erdoğan: " (Rusya Zirvesindeki görüntüler) Türkiye ve Rusya ilişkileri bu tür medyatik manipülasyonlara kurban edilemez."

Türkiye, Rusya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 02:12 Kaynak: AA
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