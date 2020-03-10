Son Dakika › Politika › Erdoğan: '(Rusya Zirvesindeki görüntüler) Türkiye ve Rusya ilişkileri bu tür medyatik... - Son Dakika
Erdoğan: "(Rusya Zirvesindeki görüntüler) Türkiye ve Rusya ilişkileri bu tür medyatik...
6 saat önce
Erdoğan: "(Rusya Zirvesindeki görüntüler) Türkiye ve Rusya ilişkileri bu tür medyatik manipülasyonlara kurban edilemez."
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 02:12 Kaynak: AA
Erdoğan: " (Rusya Zirvesindeki görüntüler) Türkiye ve Rusya ilişkileri bu tür medyatik manipülasyonlara kurban edilemez."
Son Dakika Petrol krizi sonrası Trump'tan FED'e faiz çağrısı: Rakip ülkelerin seviyelerine indirilmeli Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şevket Kazan'ın cenazesinde Davutoğlu'nu görmezden geldi YouTube'dan Enes Batur'a video yükleme yasağı getirildi Yılmaz Vural'dan Ali Koç'a mesaj: Ben Fenerbahçe'ye top oynatırım