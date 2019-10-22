Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(Rusya ziyareti) Rejim unsurlarının bulunduğu alanlardaki PKK/PYD/YPG mevcudiyetinin...
Son Dakika Güncel Erdoğan: '(Rusya ziyareti) Rejim unsurlarının bulunduğu alanlardaki PKK/PYD/YPG mevcudiyetinin...

Erdoğan: "(Rusya ziyareti) Rejim unsurlarının bulunduğu alanlardaki PKK/PYD/YPG mevcudiyetinin...

1 saat önce

Erdoğan: "(Rusya ziyareti) Rejim unsurlarının bulunduğu alanlardaki PKK/PYD/YPG mevcudiyetinin sonlandırılması için atılacak adımları görüşeceğiz.

Erdoğan:

Erdoğan: " (Rusya ziyareti) Rejim unsurlarının bulunduğu alanlardaki PKK/PYD/ YPG mevcudiyetinin sonlandırılması için atılacak adımları görüşeceğiz."

Rusya, YPG, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:12 Kaynak: AA
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