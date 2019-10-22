Erdoğan: "(Rusya ziyareti) Rejim unsurlarının bulunduğu alanlardaki PKK/PYD/YPG mevcudiyetinin...
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Erdoğan: "(Rusya ziyareti) Rejim unsurlarının bulunduğu alanlardaki PKK/PYD/YPG mevcudiyetinin sonlandırılması için atılacak adımları görüşeceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:12 Kaynak: AA
Erdoğan: " (Rusya ziyareti) Rejim unsurlarının bulunduğu alanlardaki PKK/PYD/ YPG mevcudiyetinin sonlandırılması için atılacak adımları görüşeceğiz."
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