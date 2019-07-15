Erdoğan: "(S-400) Allah'ın izniyle Nisan 2020'de tamamı yerlerine yerleştirilmiş olacak."
6 saat önce
Erdoğan: "(S-400) Allah'ın izniyle Nisan 2020'de tamamı yerlerine yerleştirilmiş olacak.
Erdoğan: "(S-400) Allah'ın izniyle Nisan 2020'de tamamı yerlerine yerleştirilmiş olacak." Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:38 Kaynak: AA
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