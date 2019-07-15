Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(S-400) Allah'ın izniyle Nisan 2020'de tamamı yerlerine yerleştirilmiş olacak."
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Erdoğan: "(S-400) Allah'ın izniyle Nisan 2020'de tamamı yerlerine yerleştirilmiş olacak."

6 saat önce

Erdoğan: "(S-400) Allah'ın izniyle Nisan 2020'de tamamı yerlerine yerleştirilmiş olacak.

Erdoğan:
Erdoğan: "(S-400) Allah'ın izniyle Nisan 2020'de tamamı yerlerine yerleştirilmiş olacak."
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:38 Kaynak: AA
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