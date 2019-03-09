Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(S-400) Bu Konunun, Ne NATO Ne F35 Projesi Ne ABD'nin Güvenliğiyle Uzaktan Yakından...

Erdoğan: "(S-400) Bu Konunun, Ne NATO Ne F35 Projesi Ne ABD'nin Güvenliğiyle Uzaktan Yakından...

1 saat önce

Erdoğan: "(S-400) Bu konunun, ne NATO ne F35 projesi ne ABD'nin güvenliğiyle uzaktan yakından ilgisi bulunmadığını işin erbabı olan herkes biliyor.

Erdoğan:
Erdoğan: "(S-400) Bu konunun, ne NATO ne F35 projesi ne ABD'nin güvenliğiyle uzaktan yakından ilgisi bulunmadığını işin erbabı olan herkes biliyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 09:01 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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