Erdoğan: "(S-400) Bu Konunun, Ne NATO Ne F35 Projesi Ne ABD'nin Güvenliğiyle Uzaktan Yakından...
1 saat önce
Erdoğan: "(S-400) Bu konunun, ne NATO ne F35 projesi ne ABD'nin güvenliğiyle uzaktan yakından ilgisi bulunmadığını işin erbabı olan herkes biliyor.
Erdoğan: "(S-400) Bu konunun, ne NATO ne F35 projesi ne ABD
'nin güvenliğiyle uzaktan yakından ilgisi bulunmadığını işin erbabı olan herkes biliyor."
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 09:01 Kaynak: AA
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