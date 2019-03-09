Erdoğan: "(S-400) İnşallah Geçmişteki Pek Çok Hadise Gibi Bu Meseleyi de Akliselimin, Mantığın,...
1 saat önce
Erdoğan: "(S-400) İnşallah geçmişteki pek çok hadise gibi bu meseleyi de akliselimin, mantığın, ortak çıkarların gerektirdiği şekilde halledeceğiz.
Erdoğan: "(S-400) İnşallah geçmişteki pek çok hadise gibi bu meseleyi de akliselimin, mantığın, ortak çıkarların gerektirdiği şekilde halledeceğiz."
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 09:01 Kaynak: AA
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