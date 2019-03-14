Son Dakika Haberleri: Erdoğan: S-400 işinden geri adım atmamız söz konusu değil

Erdoğan: S-400 işinden geri adım atmamız söz konusu değil

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, S-400 hava ve füze savunma sisteminin tedarikine ilişkin soruya, "S-400 işinden geri adım atmamız söz konusu değil." dedi.

Erdoğan: S-400 işinden geri adım atmamız söz konusu değil, System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, S-400 hava ve füze savunma sisteminin tedarikine ilişkin soruya, "S-400 işinden geri adım atmamız söz konusu değil." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 11:15 

Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi
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