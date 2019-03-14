Erdoğan: S-400 işinden geri adım atmamız söz konusu değil
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, S-400 hava ve füze savunma sisteminin tedarikine ilişkin soruya, "S-400 işinden geri adım atmamız söz konusu değil." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
, S-400 hava ve füze savunma sisteminin tedarikine ilişkin soruya, "S-400 işinden geri adım atmamız söz konusu değil." dedi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 11:15
Erdoğan: 3600 Ek Gösterge Meselesini Seçimlerden Sonra Ele Alacağız
EPDK'den Sanayi Abone Grubu Sayılacak Tesislerde Değişiklik Kararı
Binali Yıldırım, Gündeme Bomba Gibi Düşen İstanbul Anketini Yorumladı
Dünyaevine Giren Hazal Kaya, Ev Sahibiyle Davalık Oldu