Son Dakika Haberleri: Erdoğan: S-400 Konusunda İşi Bitirdik, Geri Dönüşümüz Asla Olamaz. Ruslarla Anlaştık, Ortak Üretime...

Erdoğan: S-400 Konusunda İşi Bitirdik, Geri Dönüşümüz Asla Olamaz. Ruslarla Anlaştık, Ortak Üretime...

1 saat önce

Erdoğan: S-400 konusunda işi bitirdik, geri dönüşümüz asla olamaz. Ruslarla anlaştık, ortak üretime gireceğiz, belki S-400'den sonra S-500'e gireceğiz.

Erdoğan: S-400 Konusunda İşi Bitirdik, Geri Dönüşümüz Asla Olamaz. Ruslarla Anlaştık, Ortak Üretime..., System.String[]
Erdoğan: S-400 konusunda işi bitirdik, geri dönüşümüz asla olamaz. Ruslarla anlaştık, ortak üretime gireceğiz, belki S-400'den sonra S-500'e gireceğiz

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:54 Kaynak: AA

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