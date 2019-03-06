Erdoğan: S-400 Konusunda İşi Bitirdik, Geri Dönüşümüz Asla Olamaz. Ruslarla Anlaştık, Ortak Üretime...
1 saat önce
Erdoğan: S-400 konusunda işi bitirdik, geri dönüşümüz asla olamaz. Ruslarla anlaştık, ortak üretime gireceğiz, belki S-400'den sonra S-500'e gireceğiz.
Erdoğan: S-400 konusunda işi bitirdik, geri dönüşümüz asla olamaz. Ruslarla anlaştık, ortak üretime gireceğiz, belki S-400'den sonra S-500'e gireceğiz
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:54 Kaynak: AA
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