Erdoğan: "(S-400'ler) Burada bizim yaptığımız bir anlaşma var, kararlılığımız var. Buradan geri...
1 saat önce
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları İSTANBUL - Erdoğan: "(S-400'ler) Burada bizim yaptığımız bir anlaşma var, kararlılığımız var. Buradan geri adım atmak gibi bir şey söz konusu değil."
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 08:49 Kaynak: AA
- Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın açıklamaları İSTANBUL - Erdoğan: "(S-400'ler) Burada bizim yaptığımız bir anlaşma var, kararlılığımız var. Buradan geri adım atmak gibi bir şey söz konusu değil."
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