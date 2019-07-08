Son Dakika Haberleri: Erdoğan: S-400'ler uçakla getirilecek
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Erdoğan: S-400'ler uçakla getirilecek

35 dakika önce

Erdoğan, "(S-400) Yolculuk hazırlığı, yükleme çalışmaları sürüyor.

Erdoğan: S-400'ler uçakla getirilecek, System.String[]
Erdoğan, "(S-400) Yolculuk hazırlığı, yükleme çalışmaları sürüyor. Nereye konuşlanacağını MSB ve Genelkurmay Başkanlığımız planlıyor. S-400'ler uçakla getirilecek. Ülkemiz, bölgemiz ve özellikle dünyamız için hayırlı olsun." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 11:52 
Ekonomi
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