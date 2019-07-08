Erdoğan: S-400'ler uçakla getirilecek
35 dakika önce
Erdoğan, "(S-400) Yolculuk hazırlığı, yükleme çalışmaları sürüyor.
Erdoğan, "(S-400) Yolculuk hazırlığı, yükleme çalışmaları sürüyor. Nereye konuşlanacağını MSB ve Genelkurmay Başkanlığımız planlıyor. S-400'ler uçakla getirilecek. Ülkemiz, bölgemiz ve özellikle dünyamız için hayırlı olsun." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 11:52
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