Erdoğan: S-400'ler uçakla getirilecek

Erdoğan, "(S-400) Yolculuk hazırlığı, yükleme çalışmaları sürüyor.

Erdoğan, "(S-400) Yolculuk hazırlığı, yükleme çalışmaları sürüyor. Nereye konuşlanacağını MSB ve Genelkurmay Başkanlığımız planlıyor. S-400'ler uçakla getirilecek. Ülkemiz, bölgemiz ve özellikle dünyamız için hayırlı olsun." dedi.

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