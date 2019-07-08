Erdoğan: "S-400'ler uçakla getirilecek. Ülkemiz, bölgemiz ve özellikle dünyamız için hayırlı olsun."
16 dakika önce
Erdoğan: "S-400'ler uçakla getirilecek.
Erdoğan: "S-400'ler uçakla getirilecek. Ülkemiz, bölgemiz ve özellikle dünyamız için hayırlı olsun."
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 11:45 Kaynak: AA
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