Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "S-400'ler uçakla getirilecek. Ülkemiz, bölgemiz ve özellikle dünyamız için hayırlı olsun."
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Erdoğan: "S-400'ler uçakla getirilecek. Ülkemiz, bölgemiz ve özellikle dünyamız için hayırlı olsun."

16 dakika önce

Erdoğan: "S-400'ler uçakla getirilecek.

Erdoğan:
Erdoğan: "S-400'ler uçakla getirilecek. Ülkemiz, bölgemiz ve özellikle dünyamız için hayırlı olsun."
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 11:45 Kaynak: AA
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