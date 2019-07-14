Son Dakika Haberleri: Erdoğan: S-400'leri alarak savaşa hazırlanmıyoruz
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Erdoğan: S-400'leri alarak savaşa hazırlanmıyoruz

13 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz, S-400'leri alarak savaşa hazırlanmıyoruz.

Erdoğan: S-400'leri alarak savaşa hazırlanmıyoruz, System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz, S-400'leri alarak savaşa hazırlanmıyoruz. Barışı ve kendi milli güvenliğimizi garanti altına almaya çalışıyoruz" dedi.
Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 10:17 
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