Erdoğan: S-400'lerin ABD ile ilişkilerimizi bozmaması gerekir
58 dakika önce
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, BMGK toplantıları için gittiği New York'ta Amerikan Fox News televizyonuna konuştu.
Rusya'dan alınan S-400'lerin ABD ile ilişkileri bozmaması gerektiğine dikkat çeken Erdoğan, bu hava savunma sistemlerinin diğer NATO ülkelerinde de bulunduğuna dikkat çekti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantıları için gittiği New York'ta Rusya'dan alınan S-400'lerin ABD ile ilişkileri bozmaması gerektiğini söyledi. Erdoğan, bu hava savunma sistemlerinin NATO üyesi Yunanistan'da, Bulgaristan'da ve Slovakya'da da bulunduğunu hatırlattı.
Amerikan Fox News kanalına konuşan Erdoğan, 'Türkiye-ABD ilişkilerini nasıl tanımlayacağı' sorusu üzerine, iki ülke arasında uzun geçmiş ve güçlü bağlara sahip bir ilişki olduğunu belirterek; ticaret hacminin 20 milyar dolar olduğunu ve bu rakamı 100 milyara çıkarmak istediklerini dile getirdi.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:30
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