Erdoğan: S-400 savunma sistemi temmuz ayının ilk yarısında teslim edilecek
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400 savunma sistemi temmuz ayının ilk yarısında teslim edilecek
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 10:23
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye
ile NATO müttefikleri arasında krize neden olan Rus savunma sistemi S-400'lerin temmuz ayının ilk yarısında Türkiye'ye teslim edileceğini söyledi. Reuters
'ın NTV'den aktardığına göre Tacikistan
dönüşü uçakta gazetecilere konuşan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştüğünü ve S-400 savunma sistemlerinin temmuz ayının ilk yarısında Türkiye'de olmasını beklediklerini dile getirdi.
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