Son Dakika Haberleri: Erdoğan: S-400 savunma sistemi temmuz ayının ilk yarısında teslim edilecek
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Erdoğan: S-400 savunma sistemi temmuz ayının ilk yarısında teslim edilecek

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400 savunma sistemi temmuz ayının ilk yarısında teslim edilecek

Erdoğan: S-400 savunma sistemi temmuz ayının ilk yarısında teslim edilecek, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye ile NATO müttefikleri arasında krize neden olan Rus savunma sistemi S-400'lerin temmuz ayının ilk yarısında Türkiye'ye teslim edileceğini söyledi.

Reuters'ın NTV'den aktardığına göre Tacikistan dönüşü uçakta gazetecilere konuşan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştüğünü ve S-400 savunma sistemlerinin temmuz ayının ilk yarısında Türkiye'de olmasını beklediklerini dile getirdi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 10:23 
Türkiye, Dünya
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