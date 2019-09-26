Erdoğan: S-400 Türkiye-ABD ilişkilerini bozmamalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'nin S-400 ile ilgili yaklaşım tarzını hiçbir zaman tehdit olarak görmediğini söyledi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de Fox News televizyonuna gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Erdoğan Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre "Ticaret hacmini artırmak istediğinizi söylediniz ancak S-400'lerin alınmasıyla ilgili ABD tehditlerini göz ardı ettiniz, F-35 savaş uçaklarının programından çıktınız. Neden böyle oldu?" sorusuna şu yanıtı verdi:



"ABD'nin S-400 ile ilgili yaklaşım tarzını hiçbir zaman tehdit olarak görmedim. Niçin? Çünkü biz patriotları Sayın Obama döneminde istedik ama bize Patriotlar noktasında, 'Kongre izin vermiyor' dediler ve bize vermediler. Sonra Sayın Trump'tan da talepte bulundum ama maalesef Sayın Trump döneminde de alamadık. Şu anda özellikle bizim savunma noktasında kendi ihtiyaçlarımızı karşılama durumumuz söz konusu değil mi? Bunun için de savunma sistemleri noktasında Rusya ile böyle bir adımı atmak durumunda kaldık."



"F-35'de müşteri değiliz"



Erdoğan ABD Başkanı Trump'a daha önce de "sizden de Patriot alabiliriz" dediğini hatırlatarak şöyle devam etti:



"Ancak burada şöyle bir durum var, F-35'de biz müşteri değiliz, ortağız, oradaki 9 ülkeden biriyiz. Şu ana kadar 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yaptık. Kaldı ki F-35'lerin bazı parçalarını Türkiye'de üretiyoruz...Ben bunu stratejik ortaklığa yakıştıramıyorum ve bunu doğru bulmuyorum. Nasıl stratejik ortağız ki 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yapmışız... Sayın Başkan'ın '1 milyar 400 milyon dolar ödemesi olan stratejik ortağımıza yapılan yanlıştır' diye açıklaması var."



Donald Trump başkan olduğundan bu yana iki ülke ilişkilerinin daha mı iyi olduğu yönündeki soru üzerine "Trump göreve geldiğinden bu yana münasebetlerimizin gayet iyi olduğunu söyleyebilirim" diye konuştu. Erdoğan, "Bizim için S-400 olayı Türkiye Amerika ilişkilerini kesinlikle bozmamalı çünkü bunlar savunma sistemleri noktasında Türkiye'nin ihtiyacıdır" dedi.



" İran'ı suçlamayı doğru bulmuyorum"



Geçen hafta Rus ve İranlı mevkidaşlarını ağırladığı hatırlatılan Erdoğan "En yakın müttefikleriniz onlar mı?" yönündeki soru üzerine bu görüşmelerin Astana sürecinin bir parçası olduğunu belirtti. Erdoğan, "Bu bölgenin özellikle şu anda acil sorunları olması hasebiyle önem taşıyor. Burada tabii ülkelerin en yakın ilişki halinde olduğumuz, olmadığımız bu tür bir değerlendirmeyi yapmak yanlış olur. Stratejik ortak olarak bakıldığında ne Rusya ne İran NATO ülkesi. Biz NATO'da ABD ile beraberiz. NATO içerisindeki birlikteliğimiz herhalde bir şeyler anlatıyor olmalı. NATO içindeki bu stratejik ortaklığımızın diğer alanlara da yansımasını bekliyoruz" dedi.



Erdoğan, "Sizce İran, Suudi Arabistan'daki petrol rafinerilerine saldırının sorumlusu mu?" yönündeki soru üzerine şöyle konuştu:



"Burada İran'ı suçlamayı doğru bulmuyorum. Çok açık, net. Burada her şeyin özellikle Yemen bölgesinden bu tür bir taarruzun olduğu çok açık net, herkes tarafından söyleniyor. Burada İran'a açık, net fatura kesmeyi doğru bulmuyorum çünkü belgeler, bu noktadaki deliller bunu tevsik etmiyor."



Türkiye'deki tutuklu gazeteciler



En fazla tutuklu gazetecinin Türkiye'de olduğunun sorulması üzerine Erdoğan, "terörle kimin ilişkisi varsa hukukun onlarla ilgili gereğini yapacağını" söyledi. Bu kararı yargının verdiğini söyleyen Erdoğan, "Yargıya müdahale edilir mi? Amerika'da terörle ilişkili olduğu için içeri atılanlar yok mu? Yüzlerce, binlerce insan Amerika'da da terörle ilişkisi varsa içeri atılıyor. Daha ileri gidiyorum. Amerikan polisi yeri geldiği zaman yerlerde süründürerek, yeri geldiği zaman silahla müdahale etmek suretiyle nice insanları kalkıp yaralıyor veya olduğu yerde öldürüyor. Şimdi siz ülkemde 15 Temmuz'da ülkeme karşı bir darbe girişimi olacak, bu darbe girişiminin faillerini serbest bırakacağız, öyle mi? Bu darbe girişiminin faillerini kim tutuklama kararını veriyor, yargı veriyor. Yargının vermiş olduğu karara karşı biz niçin böyle mi yapıyorsun diyelim?" diye konuştu.

DW/SSB, HT



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