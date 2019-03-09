Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(S-400) Türkiye'nin Bu Hava Savunma Sistemini Niye Aldığı, Ne Şekilde Kullanacağı Açıktır.

Erdoğan: "(S-400) Türkiye'nin Bu Hava Savunma Sistemini Niye Aldığı, Ne Şekilde Kullanacağı Açıktır.

1 saat önce

Erdoğan: "(S-400) Türkiye'nin bu hava savunma sistemini niye aldığı, ne şekilde kullanacağı açıktır.

Erdoğan:
Erdoğan: "(S-400) Türkiye'nin bu hava savunma sistemini niye aldığı, ne şekilde kullanacağı açıktır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 09:12 Kaynak: AA

Türkiye, Politika
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