Erdoğan: "(S-400) Türkiye'nin Bu Hava Savunma Sistemini Niye Aldığı, Ne Şekilde Kullanacağı Açıktır.
1 saat önce
Erdoğan: "(S-400) Türkiye'nin bu hava savunma sistemini niye aldığı, ne şekilde kullanacağı açıktır.
Erdoğan: "(S-400) Türkiye
'nin bu hava savunma sistemini niye aldığı, ne şekilde kullanacağı açıktır."
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 09:12 Kaynak: AA
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