Erdoğan: S-400'ü tamamen kaldırma egemenlik haklarımız üzerinde tasarruf olur
7 saat önce
Erdoğan: S-400'ü kaldırma egemenlik haklarımız üzerinde tasarruf olur
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "S-400'ü tamamen kaldırma teklifini egemenlik haklarımız üzerinde tasarruf olarak görüyoruz." dedi.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) dönüşü konuşan Erdoğan Türkiye ile ABD arasındaki sorunların karşılıklı saygı ve milli çıkarlar temelinde çözümü için Trump'ın samimi bir çaba içinde olduğunu söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 05:01
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