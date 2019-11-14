Son Dakika Haberleri: Erdoğan: S-400'ü tamamen kaldırma egemenlik haklarımız üzerinde tasarruf olur
Son Dakika Dünya Erdoğan: S-400'ü tamamen kaldırma egemenlik haklarımız üzerinde tasarruf olur

Erdoğan: S-400'ü tamamen kaldırma egemenlik haklarımız üzerinde tasarruf olur

7 saat önce

Erdoğan: S-400'ü kaldırma egemenlik haklarımız üzerinde tasarruf olur

Erdoğan: S-400'ü tamamen kaldırma egemenlik haklarımız üzerinde tasarruf olur, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "S-400'ü tamamen kaldırma teklifini egemenlik haklarımız üzerinde tasarruf olarak görüyoruz." dedi.


Amerika Birleşik Devletleri (ABD) dönüşü konuşan Erdoğan Türkiye ile ABD arasındaki sorunların karşılıklı saygı ve milli çıkarlar temelinde çözümü için Trump'ın samimi bir çaba içinde olduğunu söyledi.

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Amerika Birleşik Devletleri, S 400, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 05:01 
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