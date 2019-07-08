Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(S-400) Yolculuk hazırlığı, yükleme çalışmaları sürüyor.
Son Dakika Güncel Haber

Erdoğan: "(S-400) Yolculuk hazırlığı, yükleme çalışmaları sürüyor.

46 dakika önce

Erdoğan: "(S-400) Yolculuk hazırlığı, yükleme çalışmaları sürüyor.

Erdoğan:
Erdoğan: "(S-400) Yolculuk hazırlığı, yükleme çalışmaları sürüyor. Nereye konuşlanacağını MSB ve Genelkurmay Başkanlığımız planlıyor."
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 11:42 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



'Maçka' adı verilen 'Rüya' uçağı, şehit Eren Bülbül için ilk seferini Trabzon'a yaptı 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde 1 yıl geride kaldı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan S-400'lerin nasıl getirileceğini açıkladı S-400 parçalarının Türkiye'ye gönderildiği iddia edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 12:29:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(S-400) Yolculuk hazırlığı, yükleme çalışmaları sürüyor.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]