Erdoğan: "(S-400) Yolculuk hazırlığı, yükleme çalışmaları sürüyor.
46 dakika önce
Erdoğan: "(S-400) Yolculuk hazırlığı, yükleme çalışmaları sürüyor.
Erdoğan: "(S-400) Yolculuk hazırlığı, yükleme çalışmaları sürüyor. Nereye konuşlanacağını MSB ve Genelkurmay Başkanlığımız planlıyor."
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 11:42 Kaynak: AA
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