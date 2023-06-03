Erdoğan's new Cabinet to be announced tomorrow: Rumored names in the corridors

Her gün yeni bir 'Hadise!' Bu kez cesur yatak paylaşımıyla gündemde

Sarıgül'ün diğer CHP'lilerin aksine yemin sonrası yaptığı hareket takdir topladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de ilk kez yapılan 2. tur oylamada yüzde 52,14 oy oranına ulaşarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Seçimin ardından gözlerse kurulacak yeni Kabine'ye çevrildi.

KABİNE BUGÜN 22.00'DA AÇIKLANACAK

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada 2 Haziran'da milletvekillerinin yemin edeceğini belirterek, "Sonraki gün cumhurbaşkanımız mazbatasını aldıktan sonra yemin edecek. Cumartesi mazbata ve yemin olacak. Akşam saatlerinde 22.00 gibi düşünülüyor. Yeni kabine açıklanacak" diye konuştu.

EKONOMİNİN BAŞINA MEHMET ŞİMŞEK

Yeni dönemde en kritik koltuklardan biri Nureddin Nebati'den boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğu olacak. Erdoğan'ın, eski Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten yeniden yararlanmak istediği biliniyor. Şimşek'in Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı görevlerini birlikte yürütmesi düşünülüyor. Bu durum, Şimşek'in ekonomik yönetimde daha etkin bir rol alacağını ve politikaların şekillendirilmesinde anahtar bir figür olacağını gösteriyor.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

FAHRETTİN KOCA VE MEHMET ERSOY GÖREVLERİNE DEVAM EDECEK

Yeni kabinede mevcut bakanlardan Fahrettin Koca, yeni dönemde de Sağlık Bakanlığı görevinde hizmet vermeye devam edecek. Kültür Turizm Bakanı Mehmet Ersoy da yeni kabinede görevini sürdürecek.

Mehmet Ersoy - Fahrettin Koca

DIŞİŞLERİ'NE HAKAN FİDAN, İÇİŞLERİ'NE ALİ YERLİKAYA

Öte yandan Sözcü'den İsmail Saymaz'ın kulisine göre Dışişleri Bakanlığı için Hakan Fidan'a, İçişleri için İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya, Sanayi ve Teknoloji için Fatih Kacır'a, Gençlik ve Spor için Osman Aşkın Bak'a bu akşam telefon gittiği konuşuluyor.

İBRAHİM KALIN, MİT MÜSTEŞARI

Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın kulisine göre ise Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yeni MİT müsteşarı oldu. Fuat Oktay'ın ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı görevine devam edeceği ifade ediliyor.

İbrahim Kalın

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINA YAŞAR GÜLER

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı için Yaşar Güler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı için Uğur İbrahim Altay, Bilim ve Sanayi Bakanlığı için Fatih Kacır, Ulaştırma Bakanlığı için Hayri Baraçlı'nın ismi geçiyor.