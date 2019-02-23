Erdoğan: "S&p'nin Türkiye'ye Karşı Kasıtlı Bir Şekilde Politik Bir Davranışı Söz Konusu. Zaten...
1 saat önce
Erdoğan: "S&P'nin Türkiye'ye karşı kasıtlı bir şekilde politik bir davranışı söz konusu. Zaten bizim artık S&P ile bir ilişkimiz kalmadığı için bu da onları tabii çıldırtıyor.
Erdoğan: "S&P'nin Türkiye
'ye karşı kasıtlı bir şekilde politik bir davranışı söz konusu. Zaten bizim artık S&P ile bir ilişkimiz kalmadığı için bu da onları tabii çıldırtıyor."
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 10:34 Kaynak: AA
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