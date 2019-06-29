Son Dakika Haberleri: Erdoğan, "(S400) Gözler bu işin sevkiyatıyla ilgili olan sürecin içerisinde, zaten bunda...
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Erdoğan, "(S400) Gözler bu işin sevkiyatıyla ilgili olan sürecin içerisinde, zaten bunda...

32 dakika önce

Erdoğan, "(S400) Gözler bu işin sevkiyatıyla ilgili olan sürecin içerisinde, zaten bunda mutabakatımızda herhangi bir aksama söz konusu değil"

Erdoğan,
Erdoğan, "(S400) Gözler bu işin sevkiyatıyla ilgili olan sürecin içerisinde, zaten bunda mutabakatımızda herhangi bir aksama söz konusu değil"
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 05:16 Kaynak: AA
Politika
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