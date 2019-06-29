Erdoğan, "(S400) Gözler bu işin sevkiyatıyla ilgili olan sürecin içerisinde, zaten bunda...
32 dakika önce
Erdoğan, "(S400) Gözler bu işin sevkiyatıyla ilgili olan sürecin içerisinde, zaten bunda mutabakatımızda herhangi bir aksama söz konusu değil"
Erdoğan, "(S400) Gözler bu işin sevkiyatıyla ilgili olan sürecin içerisinde, zaten bunda mutabakatımızda herhangi bir aksama söz konusu değil"
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 05:16 Kaynak: AA
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