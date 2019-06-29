Erdoğan, "(S400) Gözler bu işin sevkiyatıyla ilgili olan sürecin içerisinde, zaten bunda...

Erdoğan, "(S400) Gözler bu işin sevkiyatıyla ilgili olan sürecin içerisinde, zaten bunda mutabakatımızda herhangi bir aksama söz konusu değil"

Erdoğan, "(S400) Gözler bu işin sevkiyatıyla ilgili olan sürecin içerisinde, zaten bunda mutabakatımızda herhangi bir aksama söz konusu değil"

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