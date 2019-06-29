Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(S400) 'Temmuz ayının ilk yarısında teslimat başlar' diye ilgili birimlerimiz bu...
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Erdoğan: "(S400) 'Temmuz ayının ilk yarısında teslimat başlar' diye ilgili birimlerimiz bu...

12 dakika önce

Erdoğan: "(S400) 'Temmuz ayının ilk yarısında teslimat başlar' diye ilgili birimlerimiz bu açıklamayı yaptılar ve şu andaki beklenti bu istikamette"

Erdoğan:
Erdoğan: "(S400) 'Temmuz ayının ilk yarısında teslimat başlar' diye ilgili birimlerimiz bu açıklamayı yaptılar ve şu andaki beklenti bu istikamette"
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 11:40 Kaynak: AA
Politika
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