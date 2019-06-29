Erdoğan: "(S400) 'Temmuz ayının ilk yarısında teslimat başlar' diye ilgili birimlerimiz bu...

Erdoğan: "(S400) 'Temmuz ayının ilk yarısında teslimat başlar' diye ilgili birimlerimiz bu açıklamayı yaptılar ve şu andaki beklenti bu istikamette"

Erdoğan: "(S400) 'Temmuz ayının ilk yarısında teslimat başlar' diye ilgili birimlerimiz bu açıklamayı yaptılar ve şu andaki beklenti bu istikamette"

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü

- Erdoğan-Putin Görüşmesi Sona Erdi- Erdoğan: "S-400 Mütabakatında Aksama Yok"

Şükran Ovalı'dan, nafaka davasını kaybeden Asena Atalay'a manidar gönderme

Son dakika! Erdoğan: Trump, S-400'lerle ilgili yaptırım olmayacağını söyledi