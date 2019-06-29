Erdoğan: "(S400) Teslimat sürecindedir ve teslimat sürecinde olan böyle bir sözleşmeyi inkar...
56 dakika önce
Erdoğan: "(S400) Teslimat sürecindedir ve teslimat sürecinde olan böyle bir sözleşmeyi inkar etmemiz Türkiye gibi bir devlete yakışmaz, bu iş bitti.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 11:27 Kaynak: AA
Erdoğan: "(S400) Teslimat sürecindedir ve teslimat sürecinde olan böyle bir sözleşmeyi inkar etmemiz Türkiye
gibi bir devlete yakışmaz, bu iş bitti."
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