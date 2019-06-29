Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(S400) Teslimat sürecindedir ve teslimat sürecinde olan böyle bir sözleşmeyi inkar...
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Erdoğan: "(S400) Teslimat sürecindedir ve teslimat sürecinde olan böyle bir sözleşmeyi inkar...

56 dakika önce

Erdoğan: "(S400) Teslimat sürecindedir ve teslimat sürecinde olan böyle bir sözleşmeyi inkar etmemiz Türkiye gibi bir devlete yakışmaz, bu iş bitti.

Erdoğan:
Erdoğan: "(S400) Teslimat sürecindedir ve teslimat sürecinde olan böyle bir sözleşmeyi inkar etmemiz Türkiye gibi bir devlete yakışmaz, bu iş bitti."
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 11:27 Kaynak: AA
Türkiye, Politika
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