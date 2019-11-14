Erdoğan: "S400'ü bırakıp tamamen Patriot'a yönelmemiz gibi bir şey olamaz. 'Patriot'u da alalım'...
6 saat önce
Erdoğan: "S400'ü bırakıp tamamen Patriot'a yönelmemiz gibi bir şey olamaz. 'Patriot'u da alalım' dedik.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 04:10 Kaynak: AA
Erdoğan: "S400'ü bırakıp tamamen Patriot'a yönelmemiz gibi bir şey olamaz. 'Patriot'u da alalım' dedik. Ama S400'ü de alacağız."
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