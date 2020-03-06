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Erdoğan: "S400'ü büyük oranda teslim almış vaziyetteyiz.
7 saat önce
Erdoğan: "S400'ü büyük oranda teslim almış vaziyetteyiz.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:04 Kaynak: AA
Erdoğan: "S400'ü büyük oranda teslim almış vaziyetteyiz. Tamamı elimizde. Nisandan itibaren de artık faal hale gelecek."
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