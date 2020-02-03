Erdoğan: "Saat 06.15 itibarıyla 46 rejim hedefine 122 fırtına, 100 havan mühimmatıyla atış... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Saat 06.15 itibarıyla 46 rejim hedefine 122 fırtına, 100 havan mühimmatıyla atış... - Son Dakika

Erdoğan: "Saat 06.15 itibarıyla 46 rejim hedefine 122 fırtına, 100 havan mühimmatıyla atış...

6 saat önce

Erdoğan: "Saat 06.15 itibarıyla 46 rejim hedefine 122 fırtına, 100 havan mühimmatıyla atış yapılmıştır.

Erdoğan:

Erdoğan: "Saat 06.15 itibarıyla 46 rejim hedefine 122 fırtına, 100 havan mühimmatıyla atış yapılmıştır."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 09:58 Kaynak: AA
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