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Erdoğan: "Saat 06.15 itibarıyla 46 rejim hedefine 122 fırtına, 100 havan mühimmatıyla atış...
6 saat önce
Erdoğan: "Saat 06.15 itibarıyla 46 rejim hedefine 122 fırtına, 100 havan mühimmatıyla atış yapılmıştır.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 09:58 Kaynak: AA
Erdoğan: "Saat 06.15 itibarıyla 46 rejim hedefine 122 fırtına, 100 havan mühimmatıyla atış yapılmıştır."
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