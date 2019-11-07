Erdoğan: "Sadece terör örgütlerinin başlarında olanları öldürmekle terör bitmiyor.
7 saat önce
Erdoğan: "Sadece terör örgütlerinin başlarında olanları öldürmekle terör bitmiyor.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 06:32 Kaynak: AA
Erdoğan: "Sadece terör örgütlerinin başlarında olanları öldürmekle terör bitmiyor. Stratejik ortaklığın gereğini yerine getiremezsek bugün bizi vuran terör, yarın bir başka ülkeyi vuracaktır."
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