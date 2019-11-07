Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Sadece terör örgütlerinin başlarında olanları öldürmekle terör bitmiyor.
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Sadece terör örgütlerinin başlarında olanları öldürmekle terör bitmiyor.

Erdoğan: "Sadece terör örgütlerinin başlarında olanları öldürmekle terör bitmiyor.

7 saat önce

Erdoğan: "Sadece terör örgütlerinin başlarında olanları öldürmekle terör bitmiyor.

Erdoğan:

Erdoğan: "Sadece terör örgütlerinin başlarında olanları öldürmekle terör bitmiyor. Stratejik ortaklığın gereğini yerine getiremezsek bugün bizi vuran terör, yarın bir başka ülkeyi vuracaktır."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 06:32 Kaynak: AA
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