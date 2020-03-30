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Erdoğan: "Sağlık altyapımız, gerek personel gerek ilaç ve malzeme gerekse yoğun bakım yatağı...
6 saat önce
Erdoğan: "Sağlık altyapımız, gerek personel gerek ilaç ve malzeme gerekse yoğun bakım yatağı açısından diğer ülkelere göre oldukça iyi durumdadır.
Erdoğan: "Sağlık altyapımız, gerek personel gerek ilaç ve malzeme gerekse yoğun bakım yatağı açısından diğer ülkelere göre oldukça iyi durumdadır."
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 08:52 Kaynak: AA
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