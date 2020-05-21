Erdoğan: "Sağlık hizmetinin değerinin çok daha iyi anlaşıldığı dönemde, burası sağlık turizminde...
Erdoğan: "Sağlık hizmetinin değerinin çok daha iyi anlaşıldığı dönemde, burası sağlık turizminde Türkiye'nin marka eserlerinden biri olacaktır.
Erdoğan: "Sağlık hizmetinin değerinin çok daha iyi anlaşıldığı dönemde, burası sağlık turizminde Türkiye'nin marka eserlerinden biri olacaktır."
Haber Yayın Tarihi: 21.05.2020 01:48 Kaynak: AA
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