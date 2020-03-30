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Erdoğan: "Sağlık kuruluşlarının personel ve araç-gereç imkanlarını ne kadar yüksek oranda...
6 saat önce
Erdoğan: "Sağlık kuruluşlarının personel ve araç-gereç imkanlarını ne kadar yüksek oranda mücadeleye tahsis edersek, o derece etkili baş edebiliriz"
Erdoğan: "Sağlık kuruluşlarının personel ve araç-gereç imkanlarını ne kadar yüksek oranda mücadeleye tahsis edersek, o derece etkili baş edebiliriz"
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 08:56 Kaynak: AA
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